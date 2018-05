Man aangehouden met inbrekerswerktuig in Tilburg

Limburger (44) steelt whisky en slaat vrouw in Gall & Gall Tilburg

11:44 TILBURG/OOSTRUM - Een 44-jarige man uit het Limburgse Oostrum is donderdag opgepakt voor winkeldiefstal en mishandeling in de Gall & Gall in Tilburg. Dat gebeurde drie weken geleden in een filiaal op het Wagnerplein.