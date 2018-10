Man biedt gestolen fietsen te koop aan in Zomerpark in Tilburg

Ravage op Spoorlaan in Tilburg na ongeluk, bestuurder neemt de benen

9:42 TILBURG - Op de Spoorlaan in Tilburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zwaar ongeval plaatsgevonden. Dat meldt de politie zondagochtend. De veroorzaker van het ongeluk is te voet op de vlucht geslagen.