Man die Van Wanrooy doodde, moet terug naar de cel voor nog dik twee jaar

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden om volledige herroeping van zijn voorlopige invrijheidstelling gevraagd. De rechtbank in Breda gaat daarin mee.

Enkelband

De 44-jarige Johan L. werd in 2013 tot acht jaar werd veroordeeld voor de gewelddadige beroving die leidde tot de dood van Willy van Wanrooy (50). Hij kwam vorig jaar voorwaardelijk vrij omdat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Maar hij knipte zijn enkelband door en verdween. Begin dit jaar werd hij opgepakt in Tilburg, waar hij helemaal niet mocht komen. Daarvoor kreeg hij vier maanden.

Eind juni was hij weer vrij man, onder strenge voorwaarden. En ook nu is hij over de schreef gegaan. Hij overtrad het locatiegebod door zijn afgesproken verblijfsadres bij familie in Oostburg te verlaten en naar een goede kennis in Holten te vertrekken.