Man die volgens getuigen van tien meter hoge brug werd geduwd in Tilburg is nog steeds niet gevonden

Prijs bolletje ijs schiet naar 2 euro: ‘In Amsterdam kan dat misschien, maar in Brabant hoeft dat echt niet’

DEN BOSCH - De zon breekt eindelijk door dus is het weer tijd voor ijs. Maar echt alles wat komt kijken bij het serveren van zo’n hoorntje is schrikbarend duur geworden. Kijk er dus niet van op als je twee euro per bol moet afrekenen. In Den Bosch en Tilburg is dat de nieuwe standaard.