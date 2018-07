Man die vrouwen lastig viel in centrum Utrecht en Tilburg krijgt professionele hulp

UTRECHT/TILBURG - De man die al sinds 2011 in het centrum van onder andere Utrecht en Tilburg jonge vrouwen lastigvalt krijgt inmiddels professionele hulp. Dat laat de politie desgevraagd aan deze krant weten. De man, bekend onder de naam ‘Mauro’, is met bemiddeling van de politie in een hulpverleningstraject gebracht.

De man was met name actief in Utrecht, maar er kwamen ook klachten uit bijvoorbeeld Tilburg. Nadat deze krant dinsdag een verhaal publiceerde over deze Mauro regende het reacties en vertelden tientallen vrouwen soortgelijke ervaringen te hebben meegemaakt. De man spreekt meisjes van een jaar of 16, 17 op straat aan met de mededeling dat hij maar moeilijk contact kan maken met vrouwen en dat probeert te doorbreken door willekeurige meisjes aan te spreken. Vervolgens wordt hij opdringerig en krijgen de gesprekken een seksuele lading. Tientallen vrouwen zeggen dat deze Mauro daarna op intimiderende wijze probeerde telefoonnummers te regelen.

Veel reacties bij de politie

Ook de Utrechtse politie heeft de vele reacties gezien en heeft gesproken met de 26-jarige Meike, die vorig weekend de zaak via Twitter aanhangig maakte. Daarna heeft de politie een gesprek gevoerd met Mauro. ,,We hebben bemiddeld zodat Mauro een hulpverleningstraject kan volgen,” zegt politiewoordvoerder Hilde Bakker. ,,We hebben alle reacties gelezen en nemen al die meldingen uiteraard heel serieus. Het gedrag is ongewenst en hinderlijk en daarom zijn contact gaan zoeken met een organisatie die hulp kan bieden.” Bakker wil vanwege privacyredenen niet ingaan op de vraag wat voor soort hulp Mauro precies krijgt. Ook is niet duidelijk of hij wordt opgenomen.

De politie is in elk geval alerter op de aanwezigheid van de man in het centrum van Utrecht. ,,Dat spreekt voor zich,” aldus Bakker. ,,Dat deze man hinderlijk gedrag vertoonde was bij ons niet bekend voordat de meldingen op internet verschenen. Maar als agenten hem tegenkomen op straat zullen ze zeker een praatje met hem aanknopen.”

Geen aangifte