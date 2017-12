Man gewond bij botsing met boom na uitwijken voor voetganger in Tilburg

Nu is het zeker: Sluis 2 in Tilburg wordt herbouwd, Reeshof kan gerust zijn

8 december TILBURG - Het rijk, de provincie en de gemeente Tilburg hebben definitief gekozen voor de herbouw van Sluis 2 in het Wilhelminakanaal in Tilburg. Dat heeft volgens hen het meeste draagvlak in de omgeving. De Reeshof hoeft daardoor niet langer te vrezen voor verzakking van huizen als gevolg van een lager waterpeil.