Man gewond bij steekincident in Tilburg

Gemeente legt betonblok­ken in de berm bij bedrijf in Udenhout: 'Mijn mensen kunnen vanavond niet met de auto naar huis’

UDENHOUT - Bij Feju ICT op het bedrijventerrein in Udenhout zijn door de gemeente Tilburg betonnen blokken in de berm gelegd met als gevolg dat werknemers het bedrijf niet meer met hun auto kunnen verlaten. De maat is vol, aldus de gemeente.