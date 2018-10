Man gooit met stenen naar ruit en schopt deuk in politieauto in Tilburg

Avond over dans en gender bij De Nieuwe Vorst in Tilburg

10:00 TILBURG - Bij theater De Nieuwe Vorst is donderdag Performing Gender Night. Dat is een avond rond gender en de emancipatie van het lichaam. Het is onderdeel van Performing Gender - Dance makes differences, een Europees project over gender waarbij ook Dans Brabant uit Tilburg zich heeft aangesloten. Eerder bezochten Europese choreografen festivals en verdiepten zich in het thema gender. Ze waren ook te gast op festival Boulevard in Den Bosch.