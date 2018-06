Man met mes berooft persoon in Tilburg, politie zoekt omgeving af

Meisje (9) breekt been voor huisdeur door aanrijding met fietser: 'Hij reed heel snel weg'

18:36 TILBURG - Britt (9) is zaterdag tijdens het spelen voor haar deur aangereden door een fietser op de Keizersveerlaan rond 19.30 uur in Tilburg. Ze brak daarbij haar been, maar de fietser is er snel vandoor gegaan. ,,Ze is nog steeds erg overstuur en huilt veel van de pijn", zegt haar moeder Simone van Bogerijen.