Huismeester onwel na mogelijke drugsdumping in ouderencomplex in Tilburg

Efteling met meer dan 5 miljoen bezoekers best bezochte attractie­park

10:05 KAATSHEUVEL - De Efteling was het beste bezochte attractiepark van Nederland in 2017. Het park in Kaatsheuvel ontving in 2017 voor het eerst meer dan 5 miljoen bezoeken. De vijftig grootste dagattracties in Nederland hebben samen vorig jaar 8 procent meer bezoekers getrokken.