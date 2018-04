Man scheldt en spuugt op NS-medewerkers in Tilburg

VIDEO Veilinghuis hoopt dat Tilburgse Kruisweg 50.000 euro oplevert

19:00 TILBURG - De verkoop van de veertien staties van 'Horror Vacui' is in handen van veilinghuis Dickhaut in Maastricht. Dat huis heeft een bestand van 25.000 geïnteresseerden, van wie veertig procent uit het buitenland. De klanten zitten onder meer in Hong Kong, Egypte, Rusland en India. De alternatieve kruisweg hangt nu nog in De NWE Vorst in Tilburg.