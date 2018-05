Man sluipt zorgcentrum in Tilburg met groot mes binnen, wordt overmeesterd door politie

UPDATE + VIDEO 'Alles gratis, alles voor niks!', de laatste loodjes van een geslaagde Meimarkt

20 mei TILBURG - 'Alles gratis!', klinkt het zondagmiddag rond 17.00 uur op het Koningsplein in Tilburg. De Meimarkt is voorbij en het grote opruimen is begonnen, maar Joris en Inge Jongen en hun zoon Bram zijn niet van plan om veel mee terug naar huis te slepen. Vooral niet die twee oude, lompe bureaustoelen die voor hun kraam staan opgesteld.