Man spuugt in gezicht van vriendin na mishandeling in Tilburg, verdachte aangehouden

De politie kreeg rond 14.30 uur een melding van huiselijk geweld in een woning in de Reeshof. De 21-jarige bewoonster vertelde dat zij mishandeld was door haar 23-jarige vriend. Er was ruzie ontstaan waarna het slachtoffer bij haar bovenarmen werd gepakt en twee keer met kracht met haar hoofd tegen de grond gegooid werd. Ook zou de 23-jarige man in het gezicht van het slachtoffer gespuugd hebben.