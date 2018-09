Man beledigt agenten, met kinderen op achterbank in Tilburg: 'Niet leuk dat papa zo doet'

VIDEO Jarige componist Jo Sporck krijgt eigen festival: Tilburg op Vleugels

15:57 TILBURG - De Tilburgse componist Jo Sporck wordt 65 jaar. In zijn stad is daarom vijf dagen lang Tilburg op Vleugels. Dat is een festival met klassieke muziek, met een pianomarathon en een karrentocht. ,,Muziek geeft diepgang en zin aan het leven."