Man stompt politieagente in burger twee keer bij vechtpartij in Tilburg en sleurt haar mee op fiets

Tilburg, stad vol Bedauxtjes: ‘Een gebouw is geen jurkje wat je na drie jaar weggooit’

TILBURG - Je kunt in Tilburg je kont niet keren of je loopt tegen een ‘Bedaux de Brouwer’ aan. Ongeveer 4000 woningen van het bureau zijn er, naar ruwe schatting van Thomas Bedaux, de derde telg van het bekende architectengeslacht. ,,Vergis je niet: er is nog heel veel werk aan de winkel.”