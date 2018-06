Man valt vrouw met mes aan in Tilburg

De vrouw liep rond 16.30 uur over het Slingepad in Tilburg. Op dat moment laat een man achter haar zijn fiets in de berm vallen en komt op haar af. Hij pakt de vrouw hardhandig vast en duwt haar met kracht op de grond. De vrouw vermoedde dat het om straatrover was die op haar schoudertas uit was. Ze zag dat haar belager een mes had. Hij maakte daarmee stekende bewegingen. Op dat moment ging de vrouw hard gillen waar de man vermoedelijk van geschrokken is en op de vlucht sloeg.