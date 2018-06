Man vernielt ruit van Tilburgse woning; agenten houden hem aan na speurtocht

De agenten kregen een melding van een conflict en vernieling van een ruit. De dader was de wijk ingevlucht, maar werd door één van de politiemensen gespot op zijn fiets. Niet veel later leek hij spoorloos verdwenen. ,,Ons onderbuik gevoel zei dat hij ergens in de brandgangen moest zitten”, aldus een wijkagent. ,,We bekeken enkele achtertuinen vanaf de daken van schuurtjes. Net toen we de speurtocht op wilden geven, hebben we toch nog een snelle blik geworpen in een achtertuin. And guess what!?”