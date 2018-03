Manager moet Tilburgse Westermarkt aaneen smeden

Een van de eerste taken wordt de financiering van het centrummanagement zelf voor de langere termijn te verzekeren. Idee is om een Bedrijven Investeringszone op te zetten: dan is elke eigenaar/winkelier verplicht bij te dragen. Ook fysieke samenvoeging van voor en achterzijde staat op het programma van de centrummanager.



,,Hierbij geloven we niet in sprookjes: we willen samen de schouders zetten onder alles wat haalbaar en realistisch is", zegt Wil van Kerckhoven, een van de kartrekkers. Al vijftien jaar is vergeefs getracht een algehele renovatie van de grond te krijgen.