Mannen uit Overloon en Tilburg veroordeeld in grote rechtszaak productie harddrugs

Tilburgse pedo weet van geen ophouden, OM eist twee jaar cel

14:24 BREDA/TILBURG - Een 33-jarige Tilburgse pedofiel blijft maar aan de gang. In 2014 kreeg hij nog een werkstraf met 9 maanden voorwaardelijk cel, maar drie maanden later stuurde hij alweer een foto van z'n geslachtsdeel naar een meisje van 12 in Engeland. Hij probeerde er bovendien een seksdate mee te maken.