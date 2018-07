Mannen uit Tilburg liggen in auto te slapen in park Oosterhout, wapens en drugs in de auto

Moderne versie van Pipo de Clown uit Tilburg trekt door het land

10:52 Met een woonwagen, voortgetrokken door een ezel, loopt Tilburger Ad over Voorne-Putten. Eergisteren vertrok hij uit Nieuwe-Tonge en liep naar Hellevoetsluis, gisteren arriveerde hij in Rozenburg. De zelfbenoemde wereldreiziger, een moderne versie van Pipo de Clown, trekt op zijn tocht over het eiland de nodige bekijks.