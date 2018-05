Marathon Tilburg ziet meer lopers eindstreep halen

Het aantal finishers is hoger dan bij de eerste editie van het evenement vorig jaar. Toen kwamen iets meer dan 2.000 lopers over de meet, hoewel het aantal inschrijvers (ruim 2.700) toen hoger was. De omstandigheden waren toen beduidend anders: het was die dag heet.

Hoe de deelnemers over de afstanden - hele, halve, kwart en achtste marathon - waren verdeeld kon de organisatie zondagavond nog niet zeggen. Al langer stond vast dat de halve marathon net als in 2017 het populairst was.

Organisator Jacques Kusters is ingenomen met het verloop van de tweede Tilburgse marathon. Speciaal dat slechts twee personen echte EHBO-ondersteuning nodig hadden, allebei vanwege te weinig voedselinname tijdens het lopen. ,,Dat daar dan net winnaar Jop van der Steen bij zit is natuurlijk bizar."

Dit jaar was alles rond de marathon op één plek geconcentreerd: het Koningsplein. Dat is de sfeer ten goede gekomen, meent Kusters. In Reeshof, belangrijk onderdeel van het parcours, hield het niet over met slingers of ander 'feestvertoon'. PR-vrouw Marjolein Kusters (dochter van): ,,Het zou mooi zijn als dat meer wordt, maar het moet vooral van burgers zelf komen. Onze ambitie is zelf te groeien, dan neemt dat vanzelf ook toe."