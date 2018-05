Marco Borsato raakt fans met verhaal Tilburgse Senna (18): 'Ik wilde haar graag helpen'

Het verhaal is inmiddels bekend: Borsato zong woensdag in 013 speciaal voor Senna, precies negen jaar later nadat hij haar in het ziekenhuis een verrassingsbezoekje bracht.

Het destijds 8-jarig meisje had meerdere botbreuken opgelopen nadat ze op Koninginnedag werd overreden door een zwarte Suzuki. Beelden waarop te zien is hoe de Tilburgse wordt meegesleurd gingen al snel de wereld over.

Hart onder de riem

,,Ze wilde niets liever dan een foto maken van de leden van ons Koningshuis”, schrijft Borsato in een openhartig bericht op zijn website. ,,Senna stond het ene moment naast haar moeder foto’s te maken, en werd vervolgens meegesleurd.” Het meisje ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Een paar dagen later gaat Borsato bij haar langs.

,,Toevallig op haar verjaardag, ze was 9 jaar geworden. Ik had te horen gekregen dat ze fan van mijn muziek was, dus ik wilde haar graag een hart onder de riem steken”, legt de zanger uit. ,,Nog helemaal versuft van de medicatie en natuurlijk alle gebeurtenissen, sprak ze nauwelijks, keek ze me alleen maar steeds doordringend aan.”

Op de foto met Maxima

Senna vroeg nog naar haar roze cameraatje, dat ze in haar handen had voordat de aanslag gebeurde. ,,Ze wilde weten of de foto’s gelukt waren. Of de foto’s gelukt waren weet ik eigenlijk niet, wel dat ze haar camera inderdaad gevonden hadden, onder de motorkap van de zwarte Suzuki. Wát een geluk heeft Senna gehad.”

De Tilburgse maakte met haar wilskracht en doorzettingsvermogen veel indruk op Borsato. ,,Vorig jaar ging ze opnieuw naar Koningsdag”, schrijft de zanger vol bewondering. ,,Inderdaad, haar liefde voor het Koningshuis heeft onder deze aanslag in ieder geval niet geleden.” Senna ging zelfs in Tilburg op de foto met Máxima. ,,Ik werd een beetje emotioneel toen ik de foto zag”, schrijft de zanger.

Lovende reacties

De afgelopen jaren hebben Borsato en Senna elkaar veelvuldig gezien. Op fanclubdagen, tijdens signeersessies, bij concerten en ga zo maar door. ,,Ik heb zelfs een keer een fotoshoot met haar gedaan. En ik zag haar elk jaar een beetje groter worden. En onze band werd elk jaar een beetje hechter. Zij is voor mij een voorbeeld van doorzettingsvermogen en hoe je van het leven kunt genieten.”