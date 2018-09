Marieke maakt Tilburg vriendelijker en zachter

Onaffe plekken in de stad? Marieke Vromans weet er raad mee. Het woord lelijk komt in haar vocabulaire niet voor, lelijke plekken zijn uitdagingen. Ze geven haar de ruimte om vrij te denken. De Tilburgse kunstenares maakte al Goej Aord, acht plantenbakken (in de vorm van letters). Dat tuintje is te zien in de Spoorzone. Nu maakt ze een immense rits voor het nieuwe Spoorpark en ze broeit al op nieuwe verwondering: verkeerslichten bij zebrapaden met wachtende én wandelende Kruikenzeikers in het rode en het groene licht.