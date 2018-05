Marieke van Bommel leidt Quiet 500

TILBURG - Marieke van Bommel wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Quiet 500. Zij treedt in de voetsporen van Ralf Embrechts, die als ambassadeur aan Quiet verbonden blijft. De organisatie verwacht eind volgend jaar in zeker 20 steden actief te zijn.

De stichting trok in 2013 en 2016 de aandacht als uitgever van de armoedeglossy Quiet 500 en richt zich sindsdien op initiatieven op het gebied van armoedeverzachting en empowerment. Het pilot-project Quiet Community Tilburg is zo succesvol gebleken dat een landelijke uitrol van het concept in volle gang is.

Marieke van Bommel, in het dagelijks leven hoofd communicatie bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gaat vanaf 1 juli Quiet de verdere uitbouw van Quiet in Tilburg en landelijk mee vormgeven. ,,In Nederland leven nog steeds teveel mensen in armoede. Quiet doet daar op vernieuwende manier en met de hulp van lokale sponsors iets aan. Daarbij vind ik het geweldig dat mensen binnen een Quiet Community de rust vinden en ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en in te zetten."

Boegbeeld Ralf Embrechts blijft zich ook na 1 juli inzetten voor Quiet, als ambassadeur, adviseur en hoeder van het Quiet-gedachtegoed. ,,Quiet is in Tilburg en wijde omgeving een begrip geworden. De community staat als een huis, ik wens Marieke van Bommel en het team van Quiet Tilburg veel succes bij het uitbouwen van het merk Quiet.”

Groei