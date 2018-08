Marius de Jong: een leven lang actief voor mede-Tilburgers

TILBURG - Veertig jaar lang stond Marius de Jong als sociaal advocaat duizenden Tilburgers bij die in de klem kwamen. Na zijn pensionering, tien jaar geleden, zet hij zich nog steeds elke dag in voor kwetsbare stadgenoten. ,,Ik heb het wel overdreven." Aflevering 4 in de serie VoeTstuk.

door Stephan Jongerius

,,Ik hoef maar te bellen en hij staat voor me klaar."

Voor Mary (*), alleenstaande moeder van drie kinderen, was Marius de Jong afgelopen jaar van grote waarde. Ze trof hem bij de Voedselbank. Zij meldde zich als klant, hij zit in het team dat nieuwe aanvragen beoordeelt.

Mary (44) zat met een lastig probleem. In 2008 werd een kwart van haar ouderlijke woning alvast op haar naam gezet. Maar wat toen een mooie appel voor de dorst leek, werd een loden last nadat ze onverwacht haar baan verloor. Voor de gemeente en de belastingdienst bezit ze een fors vermogen, al heeft ze er geen cent van in de hand. Geen bijstandsuitkering dus, wel jaarlijks afdragen aan de fiscus. Regels zijn regels.

Aan de hand van De Jong - gepensioneerd sociaal advocaat - legde de Tilburgse een lange weg af langs nummers en burelen van de overheidsbureaucratie. ,,Marius is deskundig en heeft een enorm netwerk, ik mocht daarvan gebruik maken. Zo heb ik het hoofd boven water kunnen houden."

Logisch

Marius de Jong (72) zit er wel een beetje mee. Het geeft hem voldoening, zeker, zulke waardering. Maar opzichtig in de schijnwerpers: niks voor hem. Zo verheven is het niet wat hij doet. Een lachje. ,,Ik moet altijd iets om handen hebben, anders word ik heel onrustig. Niet meer dan logisch dus dat ik voortdurend beschikbaar ben om mensen te steunen."

Als mede-oprichter van 's lands eerste Rechtswinkel stond De Jong in 1969 met mede-studenten aan de basis van een voor Nederland nieuw fenomeen: de sociale advocatuur. Vanuit de gedachte 'ook Jan-met-de Pet heeft recht op de wet' rezen tientallen rechtswinkels en sociale advokatenkantoren als paddestoelen uit de grond. Tot zijn pensionering in 2008 bleef De Jong die roots trouw. Duizenden werknemers, huurders en mensen met een uitkering stond hij bij in moeilijke situaties.

Het is nog altijd de rode draad in zijn leven. Naast het werk bij de Voedselbank, is hij actief voor Quiet Community, is hij voorzitter van de Rechtswinkel, van sociaal magazine De Draad en biedt hij met drie oud-rechtswinkeliers juridische ondersteuning aan ouderen van de KBO. Oh ja, als het zo uitkomt leent hij ook beide rechter handen uit. Houdt tuinen bij voor ouderen, doet waar nodig klussen in huis.

Zie mij

Wat hem drijft? Met die vraag worstelt hijzelf ook steeds vaker, 'kwestie van leeftijd'. Thuis was het altijd belangrijk: 'een ander helpen'. Zijn vader deelde al vroeg voedselpakketten uit in Rijen. Moeder naaide en breide wat af voor 'de arme zwartjes', een stokje dat Marius op zijn manier overnam. Met enkele buurtgenoten tracht hij al twintig jaar een een dorpje in Malawi vooruit te helpen.

Peinzend: ,,Ik vraag me soms af of ik het allemaal zo had moeten doen. Opofferingsgezindheid is het niet, want dat impliceert dat je iets met tegenzin doet. Maar het is ook geen pure liefdadigheid. Als ik heel eerlijk ben heeft het ook een soort 'zie mij'. Of preciezer: vermijden dat je níet gezien wordt. Ik doe het altijd met veel plezier, maar heb zeker wel overdreven."

Minderen

Met pensioen van al dat vrijwilligerswerk? Hij gaat wel minderen, merkt dat de jaren gaan tellen. Het is moeilijker alles te onthouden en bij te houden. ,,Ik moet steeds meer opschrijven. En in de omgang met moderne communicatiemiddelen heb ik achterstand opgelopen."

Zijn bestuursfunctie bij de Quiet (,,fantastische organisatie") is recent beëindigd. ,,Ik blijf wel wat klusjes doen." Hij is bezig het voorzitterschap van De Draad over te dragen, 'maar blijft het blad wel rondbrengen'. Hij gaat wat meer ontspanning zoeken: badminton, misschien eens mee jeu-de-boulen. En hij gaat graag naar de film, bij Cinecitta. Daar doet hij er als vrijwilliger natuurlijk wel regelmatig de kaartverkoop bij.