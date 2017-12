Marktplaats loopt over van schaaltjes en tierlantijntjes: wie wil de restjes uit het kerstpakket?

Maar er zijn ook mensen die juist geen slaatje willen slaan uit hun kerstpakket. Bianca van Putten bijvoorbeeld, verlootte Tweede Kerstdag de pasta, broodjes en wijn uit haar kerstpakket op de Facebookpagina Gratis voor Oss en Omgeving.



Wie ontevreden is over het pakket, kan hem ook laten ophalen door de heer Maters uit Vlijmen. Hij kan de inhoud goed gebruiken. Op Marktplaats schrijft hij: ,,Liggen er op de zaak nog niet afgehaalde, vergeten of ongewenste kerstpakketten. Ik haal ze gratis op mits niet te ver vanaf Den Bosch, Vlijmen, Drunen, Waalwijk. De inhoud die eetbaar is gebruiken we voor traktaties op onze danslessen, dansmiddagen en matinees. Wat niet eetbaar is is een leuke prijs voor een wedstrijdje, radiovossenjacht of (kinder)spel.''