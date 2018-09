Massa-offensief rond energie op grote Tilburgse bedrijventerreinen

TILBURG - Zeven partijen zetten op de Tilburgse bedrijventerreinen Vossenberg en Kraaiven een gezamenlijk offensief in om ondernemers tot energiemaatregelen te bewegen.

Een actieprogramma voor drie jaar moet op de terreinen leiden tot jaarlijks twee procent meer energiebesparing en jaarlijks twee procent meer duurzaam opgewekte energie. Op die manier dragen de bedrijven bij aan de doelstelling van Tilburg om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

,,We moeten aan de slag. Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij", zegt Rolf Hoefnagels, behalve ondernemer ook bestuurslid van de bedrijvenvereniging Vitaal Kraaiven. Die nam zelf het initiatief tot actie. Vitaal Vossenberg volgde.

Dat leidt op 11 oktober tot de ondertekening van een 'Green Deal' met bindende afspraken. Andere handtekeningen komen van de gemeente Tilburg, energieontwikkelingsmaatschappij MOED, de BOM, de provincie en de Omgevingsdienst.

De beide Vitaal-verenigingen gaan de komende maanden de bedrijven warm maken om mee te doen in de verduurzamingsslag. Daarvoor worden informatiebijeenkomsten belegd, maar zijn naar verwachting ook 200 individuele bedrijfsbezoeken nodig.

Bedrijven kunnen een energiescan laten maken die de mogelijkheden voor besparing laat zien. Op eigen kosten. Want, zegt Hoefnagels, dat is een stimulans om de resultaten niet in een la te laten verdwijnen. ,,Ondernemers worden daarna volledig ondersteund om de aanbevelingen te bewerkstelligen."

MOED gaat de coördinatie doen van het hele traject, en is na de gemeente Tilburg de grootste financier via een Europese subsidie. Bijna 450.000 euro bedraagt de totale begroting. De BOM is beschikbaar voor voorfinanciering van energiemaatregelen bij de bedrijven.

Bedrijven zijn wettelijk al verplicht alle energiemaatregelen die zich in vijf jaar of korter terugverdienen door te voeren. Handhaving op dat vlak door de Omgevingsdienst is ook een van de onderdelen van de Green Deal.

,,Toch ga ik daar niet op voorhand van uit", zegt wethouder Oscar Dusschooten (VVD). ,,Veel ondernemers zijn echt niet onwillig, maar vinden het lastig om de energieomslag handen en voeten te geven. We gaan ze nu stimuleren. En ja, er komt een moment dat er sprake kan zijn van drang of in het uiterste geval dwang."