Massaal verzet tegen Renova-raket

VIDEO Stadsbus Arriva botst tegen jeep in Tilburg: passagiers ongedeerd

4 oktober TILBURG - Een stadsbus van Arriva is donderdagavond in Tilburg in botsing gekomen met een jeep. Dat gebeurde rond zes uur op de kruising van de Beethovenlaan en de Stokhasseltlaan. De passagiers bleven ongedeerd, maar waren wel erg geschrokken.