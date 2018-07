‘Mauro’ valt al jaren meisjes lastig in Tilburg, Utrecht en andere plaatsen

Een van de slachtoffers waarbij Mauro vermoedelijk wel over de schreef is gegaan is de nu 17-jarige Myrthe, die in 2016 op het bevrijdingsfestival in Utrecht door hem werd aangesproken. ,,Hij zei dat hij opdracht had gekregen van zijn begeleider om wildvreemde mensen aan te spreken om iets aan zijn contactprobleem te doen’’, weet Myrthe nog. ,,Ik dacht in eerste instantie nog: ‘wat goed dat je zo aanpakt’. Maar het werd snel vervelend. Hij vertelde me wat hij met me wilde doen op een onbewoond eiland. Toen we weg wilden gaan, greep hij me bij mijn pols vast en kuste me op de mond. Ik heb toen online aangifte gedaan, maar er niks meer van gehoord.’’