Meer van één wei: boom- en grasteelt gaan in Udenhout samen

,,Eén en één is tweeënhalf, daar hopen we op uit te komen", zegt Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut, dat vernieuwing in de landbouw voorstaat.

Vijfhonderd bomen van twee soorten - iep en Christusdoorn - zijn op rijen in de grond gezet, in twee dichtheden. Een strook van 9 meter gras blijft steeds over. Van Eekeren: ,,We gaan bijhouden: hoe goed groeien de bomen, wat is precies de afname in grasproductie? Maar we denken dus dat de som groter is dan de afzonderlijke delen."