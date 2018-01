Meerdere bewoners gered bij brand in zorginstelling ASVZ Vincentius in Udenhout

Grootste disco van Brabant sluit Boef in de armen: 'Ik ben hier speciaal voor hem'

21 januari GEMERT - Geen woord over 'kechs' of excuses. Rapper Boef kwam in discotheek Time Out in Gemert maar voor één ding: een feestje maken. De fans hebben rapper Boef zijn misstappen vergeven. In een volle discotheek Time Out in Gemert stond Sofiane Boussaadia, zoals hij echt heet, in de nacht van zaterdag op zondag voor een uitgelaten publiek.