Mega-verzet tegen mega-logistiek in Tilburg-Noord

TILBURG - De tegenstand voor grootschalige logistiek Zwaluwenbunders heeft een even grootschalige vorm aangenomen. Niet minder dan 73 organisaties en personen hebben bij de gemeente Tilburg bezwaren ingediend tegen het bedrijventerrein in Tilburg-Noord.

De natuur- en milieuorganisaties BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap verzoeken het stadsbestuur het ontwerp-bestemmingsplan 'niet verder in procedure te brengen'. Projectontwikkelaar Ruimte voor Ruimte meent dat 'het plan, in zijn huidige vorm, geen doorgang kan vinden'. Zij voegen zich in het koor van tegenstanders met onder meer omwonenden en de wijkraden in Noord.

Met Zwaluwenbunders aan de noordkant van de Burgemeester Bechtweg wil de gemeente Tilburg voldoen aan de vraag van grote logistieke bedrijven naar XXL-kavels. Daarvoor is 25 hectare grond beschikbaar. Door enorme panden verdwijnt het open karakter van het gebied.

Landschapsvervuiling

Robert Ellenbroek en Marieke Hekking uit Berkel-Enschot kochten dit voorjaar een bouwkavel in de villawijk in lintvorm Nieuwe Warande. Dat ligt op 700 meter afstand. ,,Natuurlijk wisten we dat er op Zwaluwenbunders bedrijven zouden komen. Maar niet in deze vorm. Wij hebben grote moeite met deze horizon- en landschapsvervuiling. Dit voelt sneaky."

Bij meer kopers is er 'veel onrust en boosheid', stelt Ruimte voor Ruimte. Ook de ontwikkelaar zelf is 'overvallen'. Zeker omdat de gemeente partner is in de ontwikkeling van Nieuwe Warande, vindt directeur Wim van de Kerkhof. Hij stelt vast dat aan de kant van de villawijk 'bijna niets' wordt gedaan aan landschappelijke inpassing.

Natuur