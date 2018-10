Megasuper van Jumbo in Tilburg opent op 21 november de deuren

Fietsenwinkel.nl Bosscheweg in Tilburg moet dicht

14:54 DEN HAAG/TILBURG - Fietsenwinkel.nl aan de Bosscheweg in Tilburg moet sluiten. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State waar de webwinkel in hoger beroep is gegaan. Eerder al bepaalde de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de gemeente terecht heeft geweigerd Fietsenwinkel.nl een omgevingsvergunning te verlenen voor een winkel aan de Bosscheweg.