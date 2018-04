Meimaand bij de Hasseltse kapel gaat muzikaal van start

Meisje (13) kocht zwanger­schaps­tes­ten van zakgeld, justitie eist 17 maanden tegen Kaatsheu­vel­naar

16 april BREDA - ,,Ik voelde me alleen. Thuis had ik ruzie en vrienden had ik ook niet. Van mijn zakgeld kocht ik zwangerschapstesten die ik dan verstopte en stiekem in de prullenbak gooide onderweg naar school. Ook moest ik verplicht morning after pillen slikken.''