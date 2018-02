Mensenhelper Hendrik (23) uit Tilburg met bestelwagen vol medische spullen naar Gambia

Gestolen spaarpotje maakt week voor MS-patiënte Willeke Kafoe (32) nóg zwaarder: 'We hebben nog maar drie maanden'

16 februari TILBURG - Willeke Kafoe kreeg donderdag klap op klap. In het ziekenhuis in Moskou hoorde ze dat haar agressieve vorm van multiple sclerose (MS) alleen nog binnen drie maanden te behandelen is. Daarvoor moet ze zelf 30.000 euro bijleggen. En uitgerekend dezelfde dag wordt in Tilburg één van haar spaarpotjes gestolen.