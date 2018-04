Met 13 ballen naar Syrische jeugd in Libanon

Poule des Doods, straks ook in Tilburg. Een gedicht voor arme overledene

3 april TILBURG - Een gedicht voor een arme overledene. In navolging van andere steden in Nederland en Vlaanderen zal in Tilburg een dichter de eenzaam gestorvenen naar hun graf begeleiden. De dichter zal dan een speciaal voor hem of haar geschreven gedicht laten horen.