Met 90 kilometer per uur scheuren over Cityring in Tilburg? Strafpunt op rijbewijs!

Even geen etentje bij Pakistaan­se buren voor hockeyer De Mol uit Ber­kel-En­schot

9:05 De boomlange verdediger Joep de Mol (22) uit Berkel-Enschot is één van de new kids in het Nederlands team. Tijdens de Champions Trophy in Breda won Oranje dinsdagavond eenvoudig van Pakistan: 4-0.