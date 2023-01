Met carnaval, Koningsdag en kermis drinkt Tilburgse feestvierder voortaan uit harde, recyclebare bekers

Kuipers fluit Willem II - Vitesse, Van Boekel leidt PSV - sc Heerenveen

De KNVB heeft dinsdag de scheidsrechtersaanstellingen voor komend weekend bekend gemaakt. Björn Kuipers moet in Tilburg de wedstrijd tussen Willem II en Vitesse in goede banen leiden. Pol van Boekel is de leidsman bij PSV - sc Heerenveen.

20 november