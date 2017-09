Met dank aan Tilburg: popzaal in Srebrenica

Zo'n 2.000 euro boete voor hardleerse motorrijder uit Oisterwijk

16:45 TILBURG - Een Oisterwijkse motorrijder was woensdagochtend behoorlijk hardleers. Hij werd in Tilburg betrapt voor het rijden op een motor zonder dat hij daar een rijbewijs voor had en zonder dat hij verzekerd was. Kort nadat hij daarvoor bekeurd was, liep hij weer tegen de lamp voor hetzelfde vergrijp.