Met jacuzzi of bioscoopzaal: dit zijn de meest bijzondere studentenhuizen van Tilburg

TILBURG - Wie in september begint aan een opleiding op de universiteit, Avans of Fontys, is mogelijk hard op zoek naar een studentenkamer in Tilburg. Speciale facebookgroepen stromen dan ook vol met oproepjes en aanbiedingen. Daar is te zien dat een studentenkamer veel meer kan zijn dan 12 vierkante meter met bed, wasbak en bureau.

Want wat dacht je van een jacuzzi voor jou en je huisgenoten? Of een thuisbioscoop voor zestien man? Ze bestaan in Tilburg, en hoeven niet eens zo duur te zijn. Vaak krijgt je nog wekelijks een schoonmaakster over de vloer ook.

Opvallend is dat grotere studentenhuizen meestal alleen mannen, of alleen vrouwen accepteren. Gemixte studentenhuizen zijn veel minder beschikbaar op de populaire facebookpagina's. Buitenlandse studenten hebben overigens echt pech. Niet zelden zijn beschikbare kamers 'Dutch only'.

Studentenvilla

Volledig scherm De 'studentenvilla' aan de Leo XIII-straat in Tilburg. Mét zwembad. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg Uiteraard staat het internet vol met 'gewone' studentenhuizen, van klein tot nog kleiner. Maar het zijn de grotere panden die het populairst zijn, in elk geval qua reacties op Facebook. De 'prachtige studentenvilla' aan de Leo XIII-straat bij het Wilhelminapark bijvoorbeeld. Dat valt vooral op door een groot zwembad in de achtertuin.



Voor het relatief goedkope bedrag van 270 euro per maand krijgt de nieuwe huisgenoot ook een huisbar, grote tuin met barbecue, tv met Ziggo Sport, FOX Sports én Netflix (waarop bijna elk mannenhuis aan abonnement lijkt te hebben) en 5G internet. En vergeet niet niet de grote opblaasbeesten in het zwembad.

Zolderbar

Huizen met een eigen bar zijn sowieso volop te vinden in Tilburg. Aan de Tivolistraat staat een huis met een grote bar op zolder, met krukken voor zeker vijftien man. Dat is maar goed ook, want afgaande op de foto's wonen er zo'n twintig mannen in dit huis. Wellicht niet onnodig: de schoonmaakster komt niet één, maar twee keer per week langs.



Over de afwas hoef je je in dit huis ook geen zorgen te maken, zo is in de advertentie te lezen. Met de horeca-vaatwasser is de afwas binnen twee minuten klaar.



Tv wordt in dit huis gekeken op de muur. In deze 'thuisbioscoop' staan een paar flinke banken, zodat het halve huis er tegelijk kan kijken.

Volledig scherm Het studentenhuis aan de Tivolistraat in Tilburg, met grote bar op zolder. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg

Een heuse bioscoop

De overtreffende trap van een thuisbioscoop is te vinden in een studentenhuis aan de Ringbaan-Oost, tegen de inmiddels deels gesloopte Sacramentskerk. Ook hier wordt gezocht naar een mannelijke huisgenoot, die graag een filmpje kijkt. Binnen staan namelijk zestien bioscoopstoelen opgesteld, waaronder twee 'loveseats'. Meer dan genoeg plek voor elk van de veertien huisgenoten. En ook hier - uiteraard - FOX Sports in het tv-assortiment.



Zelf prijzen de mannen hun huis aan als 'een van de mooiste en grootste studentenhuizen van Tilburg', dat afgelopen zomer een opknapbeurt heeft gehad. En vergeet ook hier niet de huisbar, die beschikt over een 'professionele muziekinstallatie'.

Volledig scherm In dit studentenhuis aan de Ringbaan Oost zit je in elk geval goed als je een filmpje of serie kijkt. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg

Gigantisch grasveld

De vijftien studentes van dit huis zitten niet in een donkere bioscoop, maar gaan juist graag naar buiten, zo lijkt het. De tuin is er met tientallen vierkante meters aan grasveld in elk geval groot genoeg voor. Wie het bijhoudt vermeldt de advertentie niet, maar op de foto's zijn de sprieten keurig strak gemaaid.



Sowieso is het huis opvallend schoon in de advertentie. De grote gekleurde keuken glimt, de kussens liggen recht en zelfs de badkamer ziet er opgeruimd uit. Dat zal de ouders van de nieuwe huisgenoot goed doen.

Volledig scherm Het meidenhuis, met grote keuken. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg Volledig scherm Het huis heeft een grasveld van tientallen vierkante meters. Het is nog veel groter dan alleen dit veld, zo is te zien op andere foto's. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg

Luxe en uitstraling

Dat een studentenhuis ook echte luxe kan uitstralen bewijzen Regi, Dylan, Fauve en Bart met hun onderkomen aan de Juralaan in de wijk Groenewoud. Niets geen dikke muziekinstallatie of roestvrijstalen keuken. Hun huis straalt klasse uit.



De keuken is mooi afgewerkt, in de woonkamer staan leren fauteuils en bank en de tuin is betegeld met glimmende siertegels. De woonkamer is helemaal compleet dankzij een pianovleugel. De badkamer is extra luxe, dankzij een ligbad.



Het vijfde huisgenootje mag dan ook geen sloddervos zijn, bezweren de huidige bewoners. De nieuwe bewoner moet van een drankje en muziek houden, maar ook zeker een opgeruimd type zijn.

Volledig scherm De keuken van het studentenhuis aan de Juralaan bevat een vaatwasser, wasmachine én droger. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg

Jacuzzi

Het toppunt van luxe is echter een eigen jacuzzi in de tuin van je studentenhuis, zoals de mannen van het 'herenhuis' aan het Wilhelminapark dat hebben. Ook dit huis straalt klasse uit, maar dan wel van het gebruikelijke soort van studentenhuizen. Denk alleen al aan de traditioneel leren banken, die lekker doorgezakt en versleten zijn.



Naast de 'gebruikelijke' gemakken in de grotere studentenhuizen (twee keer per week een schoonmaker, een huisbar, horecakeuken en uitgebreid tv-aanbod), hebben de veertien mannen hier dus hun eigen bubbelbad (foto boven).

Volledig scherm De woonkamer van het studentenhuis aan het Wilhelminaplein, met traditioneel versleten leren bank. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg

Volledig scherm Het studentenhuis aan het Wilhelminapark in Tilburg, waar men in de achtertuin een jacuzzi heeft. © Facebook/Woonruimte aangeboden/gezocht Tilburg