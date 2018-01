MeToo: fors meer hulpvragen seksueel misbruik

Blauw Maan, dat al ruim 25 jaar hulpverlening biedt aan slachtoffers van onvrijwillige seks en misbruik, kreeg vorig jaar wekelijks gemiddeld een nieuwe melding. ,,Sinds half november is dat opgelopen tot drie à vier per week. We dachten dat het een tijdelijk effect zou zijn, maar het gaat nog steeds door", zegt directeur Ellen Roskes.

Hoewel slachtoffers zelf niet expliciet die relatie leggen, ziet ze een duidelijke relatie met het #MeToo-debat. ,,Onvrijwillige seks en misbruik spelen vrijwel altijd in machtsrelaties. Het merendeel speelt zich af in de vrienden- en kenniskring, maar we zien ook gevallen op het werk, in de sport en in uitgaansleven. De helft van onze hulpvragen betreft langdurig seksueel misbruik in de kinder - en jeugdjaren. Door MeToo komen mensen daar nu ook makkelijker mee naar buiten. We zien gelukkig ook steeds meer jonge mensen aankloppen."

Anoniemer

Blauwe Maan voorziet een flinke groei en is gestart met werving van nieuwe vrijwilligers. Per 1 februari gaat bovendien een chatfunctie van start. Dat plan bestond al langer. ,,We werken al jaren met een telefonische hulplijn, maar voor sommigen is die stap al te groot. Chatten is net wat anoniemer. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar verhaal bij ons kwijt kan." Blauwe Maan heeft daarvoor een startsubsidie gekregen van het Bergmansfonds.