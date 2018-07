Middagje buikschuiven met kinderen voor wie 'maar 3 euro' op de kermis er niet in zit

TILBURG - Voor kinderen die niet naar de kermis of met vakantie kunnen was er dinsdag een spelletjesmiddag in de Oranje Speeltuin. ,,Kunnen zij straks in de kring ook iets leuks vertellen."

Kindermiddag woensdag op de Tilburgse kermis: attracties kosten slechts drie of vier euro. Drie moeders onder een parasol in de Oranje Speeltuin - Tilburg Zuid - lachen er dinsdagmiddag wat schamper om. ,,Máár drie euro?", zegt Elise, ,,ik heb er nog drie thuis, die willen dan in het een, dan in het ander. Dat zit er echt niet aan. Wij kunnen daar beter wegblijven."

Speciaal voor kinderen voor wie de kermis of vakantie er niet in zit had Samen Sterk - een netwerk van Tilburgers met een krappe beurs - een spelletjesmiddag georganiseerd in een van Tilburgs oudste speeltuinen. Geen Megaslide, Jumper of Zwanenzweefmolen, maar een luchtkussen, badsponzenrace en buikschuiven. Dat trok een kleine dertig kinderen, een tiental moeders en een enkele vader.

Beentjes

Mitch (3) kijkt de kunst van het buikschuiven af van grote zus Aimy (12) en heeft al gauw de smaak te pakken. Enthousiast maalt-ie zijn korte beentjes rond om glunderend naar het eind te glijden en weer achteraan te sluiten. Moeder Bianca en vader Christiaan van de Donk kijken lachend toe.

Dit gezin - met nog een kind van 10 jaar en een baby - is zaterdag wél naar de kermis geweest. ,,Alleen al die lichtjes en mensen vinden onze kinderen nog geweldig om naar te kijken", zegt Bianca. Als toetje mochten ze allevier tweemaal in een attractie op de nostalgische kermis. ,,Eenmaal betaalde een vriendin. We waren voor de hele avond drie euro kwijt."

Hoe de kinderen dat vonden? Aimy heeft best een paar dingen gezien waar ze graag in had gewild, ja. Ze perst er een lachje uit. ,,Maar ik vond het niet echt een groot probleem dat het niet kon."

Volledig scherm Als schieten in de goal niet lukt: gooien mag ook. © Stephan Jongerius

Snoepzak

,,We willen ervoor zorgen dat deze kinderen straks in de kring op school óók iets leuks te vertellen hebben", zegt Annelies van Zeben die het 12 jaar geleden met Samen Sterk begon. Als kind en later als moeder weet zij wat armoede betekent. Lang voor Tilburg de Quiet Community had wist ze: ,,door elkaar te steunen word je samen sterk."

Vooral via Facebook weten nu zo'n zo'n honderd huishoudens elkaar te bereiken, ze delen ook kleding en eten en organiseren activiteiten. Deze middag werd ondersteund door de gemeente, wijkraden en een aantal sponsors. Voor alle jonge deelnemers was er ook een appel, ijsjes en een snoepzak.