Mijn Dag van de Spoorzone is de dag vóór de Dag van de Spoorzone

Ruim 42.000 mensen komen af op de nieuwe koninklij­ke gordijnen in TextielMu­se­um Tilburg

TILBURG - De koninklijke gordijnen in het TextielMuseum in Tilburg hebben in een halfjaar tijd 42.267 bezoekers getrokken. Nu kunnen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ze echt gaan gebruiken op Paleis Huis ten Bosch.