Milieupolitie over Stadsbos 013: 'Loslopende hond? Niet meer waarschuwen, nu bekeuren'

Tilburg: Dominee Gremdaat veilt de ooit zo bekritiseerde Kruisweg

10:24 TILBURG - Acteur en cabaretier Paul Haenen, ook bekend van typetjes Dominee Gremdaat en Margreet Dolman, is veilingmeester tijdens de veiling van de veertien staties die nu nog in De NWE Vorst hangen. Het kunstwerk ‘Horror Vacui | een docudrama in 14 staties’ is in 2008 gemaakt door de Tilburgers Nick J. Swarth en Jeroen de Leijer. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan Quiet Community.