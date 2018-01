Miljoeneninjectie voor spoorboekloos rijden tussen Breda en Eindhoven

Tilburger (18) rijdt met meer dan 100 per uur over de Cityring, maar mag nét zijn rijbewijs houden

30 januari TILBURG - Een 18-jarige jongen uit Tilburg heeft op een haar na zijn rijbewijs kunnen houden nadat hij met 103 kilometer per uur over de Noordhoekring reed. Na correctie reed hij 49 kilometer per uur te hard; 1 kilometer te langzaam om zijn rijbewijs in te leveren.