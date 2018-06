Mimiek, handen, Tilburgse kunstenares Dewy schildert weer na moeilijke tijd

COLUMN Quasikliko

6:56 Eigenlijk komen ze een jaar te laat. Of een jaar te vroeg. De Nederlandse Musicaldagen in Tilburg. Niet dat dat feest hier niet thuis zou horen. Integendeel: nergens anders dan bij ons worden zo veel muziektheatertalenten opgeleid. De zang- en dansbodem is hier uitermate vruchtbaar. En ook het programma ziet er bijzonder appetijtelijk uit. Maar wat zou het mooi zijn geweest om dit weekend op te luisteren met een echte Tilburgse musical. Vorig jaar was er de prachtproductie rond Marietje Kessels, maar toen waren er nog geen Musicaldagen. En nu die dagen er wel zijn, staat er niks plaatselijks op de planken. Jammer.