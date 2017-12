Minder ruimte voor auto's: staan er straks terrasjes en marktkramen op de Tilburgse cityring?

Rechter gelooft verhaal van vrouw over verkrachting niet: Goirlenaar vrijgesproken

1 december TILBURG/GOIRLE - De rechtbank in Breda twijfelt of een 61-jarige Tilburgse de waarheid heeft verteld over een gewelddadige verkrachting in augustus 2014. De 30-jarige verachte Goirlenaar is vrijdag daarom vrijgesproken.