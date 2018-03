Minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven

Rol­stoel­ge­brui­ker: 'Aanmeldzuilen Tilburgse ziekenhuizen zijn te hoog'

16:02 TILBURG - ,,Veel te hoog voor rolstoelgebruikers." Dat is de klacht van Tilburger Willy-Jan Geerts over de aanmeldzuilen van de ETZ-ziekenhuizen in zijn woonplaats. Het ziekenhuis kijkt wat het er aan kan doen.