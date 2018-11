MOB-terrein wordt ‘huiskamer’ voor maximaal acht evenementen per jaar in Tilburg-Noord

Reyrink in Haghorst neemt groot deel personeel Van Esch over

12 november HAGHORST - Het Haghorstse bedrijf Reyrink is bereid het grootste deel van het personeel van de failliete Van Esch Groep over te nemen. ,,Zo'n 25 mensen hebben te kennen gegeven in principe bij ons in dienst te willen treden”, zegt directeur Ruud Reyrink.