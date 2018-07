Moderne versie van Pipo de Clown uit Tilburg trekt door het land

Met een woonwagen, voortgetrokken door een ezel, loopt Tilburger Ad over Voorne-Putten. Eergisteren vertrok hij uit Nieuwe-Tonge en liep naar Hellevoetsluis, gisteren arriveerde hij in Rozenburg. De zelfbenoemde wereldreiziger, een moderne versie van Pipo de Clown, trekt op zijn tocht over het eiland de nodige bekijks.

Dat komt niet alleen door z'n woonwagen, maar ook door de dieren die hij meevoert. De ezel trekt de kar, een hond is zijn trouwe maatje en een kip zorgt zo nu en dan voor een vers eitje.

,,Ik ben op avontuur. Ik hou van de natuur en kom allerlei mooie dingen tegen'', zegt de 70-jarige oud-zeeman.

Orgeltje

In zijn woonwagen heeft hij een orgeltje. Daarop speelt hij zo nu en dan in een drukke winkelstraat en met het geld dat hij ophaalt kan hij weer enkele dagen in zijn levensonderhoud voorzien.

In de woonwagen neemt hij ook standaard 30 liter water mee. ,,Voor mezelf, maar ook voor de dieren'', legt hij uit. De Brabander ergert zich eraan dat hem soms door mensen wordt verweten dat hij slecht voor zijn dieren zorgt. Zo zou de ezel onnodig lijden als Ad op de bok zit; dat gewicht zou het dier niet kunnen voorttrekken. Maar de meeste tijd loopt hij naast zijn wagen, pareert hij die kritiek. ,,Er zijn momenten dat ik even snel van de weg moet, dan spring ik op de bok. Maar het liefst loop ik. Van het op de bok zitten, verstijven m'n spieren.''

Tijdens het gesprek moet de Tilburger zich even excuseren. Hij doet z'n behoefte achter de wagen, in de natuur. Wc-papier heeft hij 'aan boord' meegenomen. Z'n ontlasting schept hij in een zakje en gooit dat netjes in een container weg.

De voormalige zeeman vertelt dat hij een reis aan het maken is door Nederland. Dat doet-ie voorlopig nog, maar als het te koud wordt trekt hij in een zomerhuisje op een vakantiepark.